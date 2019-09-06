Лига WWFC представила стратегию развития ММА в Украине

5 сентября в Klitschko Expo состоялась официальная пресс-конференция всемирной лиги по смешанным боевым искусствам WWFC.

Во время мероприятия была представлена новая стратегия развития промоушена и объявлено файткард турнира WWFC 15.

Руководство лиги WWFC сообщил о планах развития организации на ближайшее будущее:

19 сентября будет официально открыт спортивный клуб WWFC GYM, в котором бойцы турнира WWFC 15 проведут открытую тренировку.

2 ноября в Харькове впервые состоится большой номерной турнир WWFC 16.

14 декабря в Киеве лига WWFC организует межконтинентальный турнир по ММА, в котором примут участие лучшие бойцы смешанных боевых искусств Украины и Китая.

В декабре состоится уже вторая ежегодная церемония награждения лучших ММА-бойцов Украины – WWFC Awards 2020.

По словам президента лиги WWFC Владимира Тесле, промоушен делает акцент на продвижении контента в цифровом маркете и продажи прав на показ матчей по системе PPV. Именно поэтому лига WWFC в августе подписала договор о сотрудничестве с компанией "Fight Globe", одним из крупнейших в мире дистрибьюторов контента для ММА и кикбоксинга. Благодаря этому, контент лиги WWFC будет доступен в более чем 100 странах мира.

Владимир Тесля представил нового генерального транслятора лиги WWFC – спортивный телеканал XSPORT и официального спонсора лиги WWFC – международный бренд "Monster Energy".

"Мы постоянно совершенствуем все компоненты нашей работы, чтобы предоставлять украинскому зрителю мировой уровень организации спортивных событий. Все эти изменения свидетельствуют, что лига WWFC движется в правильном направлении", – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

"Parimatch рад стоять рядом с таким качественным ММА-промоушеном, как WWFC. Уже 2 года наше партнерство является одним из самых интересных спортивных кейсов страны. Мы ждем от WWFC 15 нового витка развития, всколыхнет спортивное сообщество Украины. Уверен, что все бои будут яркими и по-своему интересными. Я буду болеть за Светлану Гоцик – наша девушка должна взять заслуженный реванш ", – заявил Вадим Мисюра, представитель ТМ Parimatch.

В свою очередь, вице-президент лиги WWFC Денис Перч анонсировал новый формат региональных турниров, которые получили название – WWFC City Fights. Соревнования такого формата будут проводиться в областных центрах Украины с целью популяризации смешанных боевых искусств и поиска талантливых бойцов. В 2020 году турниры WWFC City Fights пройдут в Одессе, Днепре, Запорожье и Львове.

Вице-президент лиги WWFC рассказал, что промоушен пополнился несколькими перспективным бойцами, с которыми был подписан контракт: Эльнур Велиев (8-1) и Антоном Радько (11-4). После этого Денис Перч представил полный файткард турнира WWFC 15, который состоит из 16 поединков, в том числе 4 за титул чемпиона мира.

Полный файткард турнира WWFC 15:

Main Card

Гжегож Шивы (Польша) - Гузев Сергей (Украина)

Сормова Магдалена (Чехия) - Гоцик Светлана (Украина

Саякбаев Ринат (Кыргызстан) - Воробей Кирилл (Украина)

Элейн Лил (Бразилия) - Рассохина Елена (Украина)

Prelimenary Card

Лима да Силва Елисмар (Бразилия) - Асхабов Хусейн (Люксембург)

Мерад Малик (Франция) - Ткешелашвили Давид (Грузия)

Филхо Луиз (Бразилия) - Асхабов Хасан (Люксембург)

Коридзе Хвича (Грузия) - Велиев Эльнур (Украина)

Лях Александру (Молдова) - Писанко Александр (Украина)

Мамедов Руслан (Азербайджан) - Полищук Алексей (Украина)

Зубенко Андрей (Украина) - Жураковский Анатолий (Украина)

Инсуратсел Александру (Молдова) - Ламак Егор (Украина)

Лазаревич Эдуард (Беларусь) - Лучков Назар (Украина)

Early Prelims

Баркара Андрей (Украина) - Вознюк Дмитрий (Украина)

Сергеев Максим (Украина) - Матяш Артем (Украина)

Семенцов Владислав (Украина) - Яцко Дмитрий (Украина)

Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября во киевском Дворце спорта.

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