"Лично заявил": организаторы WBSS сделали официальное объявление о бое Усик – Гассиев

Один из организаторов Всемирной суперсерии бокса (WBSS) Калле Зауэрланд опроверг слухи о том, что финал турнира между Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может не состояться. По словам немецкого промоутера, все детали проведения боя в Москве улажены.

"Все слухи об этом беспочвенны. Это полный бред, нет абсолютно никаких проблем. Более того, лично мне Усик заявил, что очень серьезно настроен выиграть трофей Мохаммеда Али. Несколько месяцев назад он говорил, что ему все равно, где состоится финал. И он уверен в том, что в субботу поднимет трофей над головой", – цитирует Зауэрланда официальный сайт WBSS.

Напомним, бой Усик – Гассиев состоится в субботу, 21 июля, на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в Москве обратился к украинским болельщикам накануне финала WBSS.