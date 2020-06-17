Либо с Усиком, либо без пояса, – промоутер украинца поставил условие Джошуа

Промоутер Александра Усика, Александр Красюк, заявил, что команда украинца пошла на уступки Энтони Джошуа, позволив ему сначала провести обязательную защиту титула IBF против Кубрата Пулева.

"Обязательная защита титула WBO против Усика должна была состояться раньше, чем бой Джошуа против Пулева. Тем не менее, мы пошли на компромисс и не оказывали никакого давления, позволив Энтони защитить пояс IBF, пока Усик будет драться с Дереком Чисорой. Это было сделано для того, чтобы чемпион WBO (победитель поединка между Джошуа и Пулевым) затем провел обязательную защиту против украинца. Либо Джошуа сначала встречается с Усиком, либо дерется с Тайсоном Фьюри без пояса", – сказал Красюк в интервью изданию SkySports.

Напомним, что ранее Фьюри объявил о том, что они с Джошуа договорились провести два поединка в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Красюк отреагировал на слова Арума, который предложил Усику выйти на бой с Диллианом Уайтом, чтобы определить достойного претендента на поединок с победителем противостояния Джошуа – Фьюри.