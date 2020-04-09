Легендарный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью скончался на 58-м году жизни.

Россиянин, который жил и работал в Киеве, за свою карьеру воспитал чемпиона мира WBО и IBO в первом среднем весе, своего племянника Заурбека Байсангурова (29-1, 21 нокаут) и двух сыновей — боксеров полусредневесов Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутов) и претендента на титул чемпиона мира Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутов), а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Хусейн Байсангуров (16-1, 14 KO) победил техническим нокаутом армянского немца Армана Торосяна (19-8-1, 16 KO). Отметим, что несколько лет назад Байсангуров после своего боя в Киеве поблагодарил украинских болельщиков, выкрикнув "Слава Украине!

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!