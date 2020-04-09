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10 апреля • обновлено в 00:25
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Легендарный российский тренер Увайс Байсангуров умер в Киеве

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Легендарный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью скончался на 58-м году жизни.

Не стало Увайса Байсангурова 😞 На 57 году жизни после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью перестало биться сердце опытного тренера Увайса Байсангурова 😔 Воспитанниками специалиста являются экс-чемпион мира WBO и IBO Заурбек Байсангуров, бывший обладатель титулов WBA Continental и IBF International Хусейн Байсангуров, экс-претендент на пояс чемпиона мира WBA Хасан Байсангуров и другие известные боксеры 👏 Выражаем соболезнования родным и близким Увайса Байсангурова 🙏🏻 . #бокс #байсангуров #лакипанчнет #boxing #baisangurov #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА👊 (@luckypunchnet)

Россиянин, который жил и работал в Киеве, за свою карьеру воспитал чемпиона мира WBО и IBO в первом среднем весе, своего племянника Заурбека Байсангурова (29-1, 21 нокаут) и двух сыновей — боксеров полусредневесов Хусейна Байсангурова (16-1, 14 нокаутов) и претендента на титул чемпиона мира Хасана Байсангурова (18-1, 8 нокаутов), а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Хусейн Байсангуров (16-1, 14 KO) победил техническим нокаутом армянского немца Армана Торосяна (19-8-1, 16 KO). Отметим, что несколько лет назад Байсангуров после своего боя в Киеве поблагодарил украинских болельщиков, выкрикнув "Слава Украине!

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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