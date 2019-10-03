Легендарный Холифилд неожиданно объявил о возвращении на ринг

Легендарный американец Эвандер Холифилд, которому удалось завоевать статус абсолютного чемпиона мира и в крузервейте, и в хэвивейте, возвращается на ринг.

Эвандер Холифилд 24tv.ua

Через несколько недель ветерану исполнится 57 лет. Он не боксировал с мая 2011 года, когда в Копенгагене (Дания) нанес поражение местному середняку Брайану Нильсену.

Холифилд утверждает, что все это время держал себя в форме и даже полагает, что его нокаутерская мощь осталась при нем. Немного поиграв на камеру, легендарный боец все же признался, что речь идет о выставочном поединке, который запланирован на 2020 год в Японии.

Места проведения боя, даты и имени оппонента Холифилд не сообщил, но отметил, что сделает это не ради прибыли, а для благотворительности.

"А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - сказал Холифилд, которого цитирует vRINGe.com.

Тем временем, стало известно, что 2 ноября в Лас-Вегасе (США) в андеркарде боя Сергей Ковалев - Сауль Альварес свой путь на профессиональном ринге начнет сын легенды 21-летний Эван Холифилд. Он сразится с Ником Уинстедом. Встреча пройдет в рамках первого среднего веса (до 69,9 кг).

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