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11 марта • обновлено в 17:12
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Легендарный боксер предсказал Усику большое будущее в супертяжелом весе

1.3т
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Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что Александр Усик может справиться с любым соперником после того, как украинец хорошо показал себя в спарринге с Владимиром Кличко.

"Усик – действительно хороший боец. У него отличная школа, и он левша. Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжем", – цитирует слова Холифилда информагентство Klitschko-brothers.

Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд

XSport

Тем не менее, он отметил, что нынешние супертяжеловесы значительно больше Усика, и рассказал, каким образом он может их победить.

"Он движется вверх, но тяжеловесы сегодня очень крупные. Усик будет сражаться с парнями, которые намного больше его. В свое время мне пришлось делать тоже самое, но тогда супертяжи не могли двигаться как я. У меня были хорошие ноги, и я мог отлично двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать также", – добавил американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал условие, при котором наш боксер сможет подраться с Энтони Джошуа за чемпионский титул в этом году.

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Персоны
Александр Усик Эвандер Холифилд
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