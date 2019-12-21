Лебедев – Мчуну: онлайн видеотрансляция чемпионского боя

Знаменитый российский боксер Денис Лебедев в субботу, 21 декабря, проведет свой бой против южноафриканца Табисо Мчуну.

Поединок за титул WBC Silver в тяжелом весе пройдет в Красноярске на Арене Федерации бокса Красноярского края.

Лебедев и Мчуну выйдут на ринг не ранее 18:00 (19:00 мск).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видеотрансляцию поединка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Лебедев, известный фанатичной поддержкой президента России Путина, в июле этого ушел из спорта.

В свое время он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Однако в феврале 2018 года он был лишен чемпионского пояса из-за пассивности и переведен в статус "чемпиона в отпуске".

Последний раз Лебедев дрался в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном, после чего требовал боксерского поединка с украинцем Александром Усиком, но бой не мог состояться, поскольку Усик решил сменить весовую категорию.

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