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''Кусаем из-за глупостей'': Усик ответил на нападки украинцев

1.9тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира Александр Усик призвал украинцев объединиться, а не заниматься травлей друг друга.

Комментируя негативную реакцию на некоторые свои высказывания, боксер отметил, что его соотечественники ведут себя неправильно. "Некоторые просто не понимают, что я говорю, а некоторые – перекручивают. А я говорю, что нужно нам дружить. Внутри своей страны нам, украинцам, объединиться. И тогда у нас все получится. А мы друг друга подкалываем, кусаем, не уважаем. И из-за таких глупостей, у нас и не получается. И перекручивают какие-то моменты. Я не обращаю на это внимания", – заявил Усик в интервью телеканалу "ПравдаТУТ Львів".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Александр Усик
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