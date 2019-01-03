''Кусаем из-за глупостей'': Усик ответил на нападки украинцев

Абсолютный чемпион мира Александр Усик призвал украинцев объединиться, а не заниматься травлей друг друга.

Комментируя негативную реакцию на некоторые свои высказывания, боксер отметил, что его соотечественники ведут себя неправильно. "Некоторые просто не понимают, что я говорю, а некоторые – перекручивают. А я говорю, что нужно нам дружить. Внутри своей страны нам, украинцам, объединиться. И тогда у нас все получится. А мы друг друга подкалываем, кусаем, не уважаем. И из-за таких глупостей, у нас и не получается. И перекручивают какие-то моменты. Я не обращаю на это внимания", – заявил Усик в интервью телеканалу "ПравдаТУТ Львів".

Как сообщал OBOZREVATEL: