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"Кто я, чтобы делать это?": знаменитый Тайсон не хочет идти путем Кличко

1.2тЧитать материал на украинском

Легендарный американский боксер Майк Тайсон нынешний дни проводит в Киеве, где проведет ряд мероприятий и, вполне вероятно, встретится с братьями Кличко.

На сегодняшней встрече с журналистами "Завтрак с чемпионом" от Parimatch Тайсона прямо спросили, думал ли он когда-либо о политической карьере, как это сделал Виталий Кличко.

Виталий Кличко и Майк Тайсон

Виталий Кличко и Майк Тайсон

"Быть политиком как Кличко? Я никогда не планировал быть политиком. Просто не представляю, чтобы стоять на сцене и говорить: "Этот парень прав, а этот - нет". А знаете, почему? Все просто - кто я? Кто я, чтобы делать такие вещи. Меня спросят: "Майк Тайсон - кто ты и откуда ты?" И просто так прийти в политику - этого мало", - сказал Тайсон.

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Майк Тайсон завершил карьеру в 2005-м, так и не пересекшись с кем-то из братьев Кличко на ринге. В 2006 году Тайсон заявлял о намерениях провести мировое турне с рядом боев против именитых соперников, в том числе и против Владимира Кличко. Но этого так и не случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, с приездом в Киев Майка Тайсона неожиданно поздравили с днем рождения.

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Персоны
Виталий КличкоМайк Тайсон
Место
УкраинаКиев
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Закон Порядок
Закон Порядок
уф смешно.неужели торпеды Рыбки могли когда либо принимать решения
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Закон Порядок, тебя торпедируют к Рыбке
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