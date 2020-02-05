Кто после Кличко: два украинских нокаутера, которые находятся в тени

И вновь, друзья, поговорим о боксе профессионалов. OBOZREVATEL продолжает вас знакомить с украинскими мастерами перчатки и повелителями ринга.

И пусть они пока не так раскручены, как в свое время Виталий и Владимир Кличко или нынешние кумиры отечественных поклонников бокса Василий Ломаченко и Александр Усик, все мы надеемся, что громкие победы двух наших Сергеев еще впереди. Они также заслуживают внимания и вовсе не остаются в тени звездных чемпионов.

Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО – готов к любым вызовам

Возраст: 34 года

Родился: Феодосия (Украина)

Резиденция: Нью-Йорк (США)

Рост: 175 см

Размах рук: 171 см

Категория: средний вес

Стойка: правша

Поединки: 15 боев, 13 побед (из них 10 – нокаутом), 2 поражения

Несмотря на свой возраст, на профессиональном ринге боксирует только пять лет – с 2014-го. За это время украинцу удалось провести 15 боев, при этом проиграв лишь дважды. Но самая главная победа Деревянченко на данный момент - это то, что он прошел путь от самых низов в профи до титульных поединков.

Впервые украинский средневес получил возможность заполучить чемпионский титул в 2018 году. Изначально его соперником должен был быть один из лучших боксеров в среднем весе Геннадий Головкин, но тот отказался от поединка. Поэтому Сергей Деревянченко сразился за уже вакантный пояс IBF с американцем Даниэлем Джейкобсом.

Тогда наш спортсмен проиграл по решению судей, но уже через год он вновь был близок к титулу. 5 октября 2019 года Сергей Деревянченко таки встретился с Геннадием Головкиным, на кону стояло сразу два пояса - IBF и IBO. Но для украинца этот бой значил гораздо больше. Это было самое важное сражение в его карьере на данный момент, победив в котором он бы мог стать новой звездой в среднем весе.

Шансы Деревянченко приравнивались к коэффициенту 4,30, в то время как победа Головкина оценивалась коэффициентом 1,23. И нужно отметить, Деревянченко был как никогда близок к тому, чтобы сотворить сенсацию, но судьи отдали победу оппоненту, которая стала для него 40-й в 42-х проведенных поединках.

Следующий же поединок Сергей Деревянченко, по инсайдерской информации зарубежных СМИ, проведет аж в конце 2020 года, это будет действительно значимый бой с топовым соперником. Однако сам украинец не против провести бой-реванш с Головкиным. Впрочем, сейчас наш спортсмен находится действительно в прекрасной форме и, похоже, готов к любым вызовам.

Сергей БОГАЧУК – если побеждать, то нокаутом

Возраст: 24 года

Родился: Винница, Украина

Резиденция: Лос-Анджелес, США

Рост: 183 см

Размах рук: 185 см

Категория: первый средний вес

Стойка: правша

Поединки: 16 боев, 16 побед (все – нокаутом)

На смену нашим чемпионам, а именно Усику, Ломаченко и Гвоздику, подрастает новое поколение боксеров. И вот Сергей Богачук как раз один из них. 24-летний украинец сейчас является молодой звездой бокса, он с 2017 года боксирует на профессиональном ринге, где уже зарекомендовал себя как хороший нокаутер. В послужном списке Богачука 16 поединков, и ни один из его соперников, включая опытных боксеров, не продержался на ногах до конца боя.

В конце октября 2019 года Сергей Богачук провел первый бой за титул, в котором одолел, наверное, самого статусного оппонента в своей карьере - американца Тайлера Брансона, и стал обладателем титула WBC Continental Americas Championship. Теперь же промоутеры украинца прогнозируют ему яркий и плодотворный 2020 год, в котором он не просто будет набираться опыта с соперниками послабее, а действительно начнет свое восхождение к вершинам в первом среднем весе. Однако с кем и когда можно будет увидеть бой Сергея Богачука, пока неизвестно. Но эксперты считают, что 2020-й станет для Богачука ключевым в его карьере.

KEEP SMILE – несколько анекдотов в тему

1. Хуже женского бокса – только мужская художественная гимнастика.

2. Приходит паренек домой с фингалом под глазом. Отец:

- Сынок, кто это тебя так?

- Да трое напали, хотели часы и мобилку отобрать.

- Сынок, а опознать их сможешь?

- А чего я-то. Пуская их родственники теперь опознают.

3. Муж прибегает домой, включает телевизор, начинается бокс. Хватает орешки, открывает пиво, прыгает в кресло – а тут первый удар и нокаут… Голос жены из кухни:

- Надеюсь, теперь ты меня понимаешь…

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