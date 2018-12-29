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Крутейшее боксерское издание назвало украинцев лучшими в 2018 году

1.8тЧитать материал на украинском

Американское издание The Ring, которое считается наиболее авторитетным в мире бокса, назвало представителей Украины лучшими в 2018 году.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик был признан боксером года. Наш соотечественник в июле завоевал пояса по всем самым престижным версиям, а также трофей Мохаммеда Али. А уже в ноябре украинец дебютировал на британском ринге, эффектно нокаутировав Тони Белью.

Александр Усик

Александр Усик

Александр Усик нокаутировал Тони Белью

Александр Усик нокаутировал Тони Белью

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Кроме того, тренером года назван Анатолий Ломаченко. Украинский специалист приложил руку к успехам Усика, а также привел своего сына Василия в первому в карьере объединению поясов. Ломаченко-младший стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской организации (WBA) и Всемирной боксерской ассоциации (WBO) в легком весе, побив Хосе Педрасу.

Анатолий Ломаченко

Анатолий Ломаченко

Также стоит выделить, что, по мнению The Ring, лучшим боем года стал матч-реванш между казахом Геннадием Головкиным (GGG) и мексиканцем Саулем Альваресом, который завершился первым в карьере поражением GGG.

Бой Головкин – Альварес

Бой Головкин – Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик и Василий Ломаченко возглавили рейтинг лучших боксеров мира по версии авторитетного британского издания.

Персоны
Александр УсикАнатолий Ломаченко
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минин евген
минин евген
а кацапов назвало наркоманами и отобрали медали.
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