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Кроуфорд - Хорн: лучшие моменты боя

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Американский боксер Теренс Кроуфорд победил Джеффа Хорна из Австралии и завоевал чемпионский пояс по версии WBO в полусреднем весе. Судья остановил поединок в девятом раунде, присудив американцу победу техническим нокаутом.

Для Кроуфорда эта победа стала 33-й в 33 боях в профи. Хорн потерпел первое поражение в 20 поединках.

Ранее 30-летний Кроуфорд владел титулами чемпионов в легком и первом полусреднем дивизионах.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этого поединка.

Напомним, что в андеркарте этой встречи известный украинский боксер добыл тяжелую победу.

Персона
Теренс Кроуфорд
Место
США
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