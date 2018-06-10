Кроуфорд - Хорн: лучшие моменты боя

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил Джеффа Хорна из Австралии и завоевал чемпионский пояс по версии WBO в полусреднем весе. Судья остановил поединок в девятом раунде, присудив американцу победу техническим нокаутом.

Для Кроуфорда эта победа стала 33-й в 33 боях в профи. Хорн потерпел первое поражение в 20 поединках.

Ранее 30-летний Кроуфорд владел титулами чемпионов в легком и первом полусреднем дивизионах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этого поединка.

Напомним, что в андеркарте этой встречи известный украинский боксер добыл тяжелую победу.