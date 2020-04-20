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20 апреля • обновлено в 12:05
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"Краснопузые закрывают церкви": Усик возмутился из-за коронавируса

2.5т
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Украинский боксер Александр Усик возмутился из-за "силы" коронавируса и сравнил закрытие церквей на Пасху с возвращением Советского Союза.

"Коронавирус – вирус, который, блин, сильнее, чем все остальные. Когда я впервые услышал, что будут закрывать церкви, то подумал, что это будет возвращение в Советский Союз. То, что, прости Господи, краснопузые закрывают церкви – как сейчас, в ХХІ веке, можно позволить это сделать? И на этой почве у меня появилась внутренняя агрессия", – сказал Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Дмитрий Гордон и Александр Усик

Дмитрий Гордон и Александр Усик

Он признает, что вирус есть, но призывает не впадать в панику и воздержаться от запугивания людей.

"Очень много паники. Паника порождает панику. То есть, мне кажется, что все должно быть очень обдуманно, когда это все делается. Мы самые непокорные. Нам говорят сидеть дома, а мы не сидим дома. Нам советуют меры предосторожности, а мы их не соблюдаем. Я знаю, что вирус есть. Но не надо делать из этого сумасшедшую вещь, чтобы запугивать людей", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, призывавший идти в церковь во время коронавируса, признал свою ошибку.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
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Simon Igor
Simon Igor
Много ударов по башке, видно, получал! Было бы правильно попов, монахов и прихожан, которые прутся в церковь во время карантина, лечить на средства московского патриархата или молитвами!
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
не от большого ума сказал
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Zambezi Mganga, що ты вякаешь,иудеи у власти
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