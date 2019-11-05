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5 ноября • обновлено в 13:10
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Ковалева отстранили от бокса после поражения от Альвареса: названа причина

1.4т Читать материал на украинском

Российский полутяж Сергей Ковалев получил медицинский запрет на проведение в ближайшее время боксерских поединков.

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Крашера от боев сроком на два месяца после его брутального нокаута в поединке против Сауля Альвареса. Сергей не сможет выйти в ринг до 2 января будущего года. При этом ему также не разрешено спарринговать до 18 декабря, сообщает Las Vegas Review-Journal.

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Такое решение обусловлено тем количеством ударов, которые Ковалев пропустил от Канело, и фактом глубокого нокаута россиянина. В частности, сразу после поединка Сергей был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли планы Сергея Ковалева после поражения от Канело Альвареса. Сам мексиканский суперчемпион сделал неоднозначное заявление о будущей карьере и весовой категории.

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Тема
Ковалев – Альварес
Персоны
боксер Сергей Ковалев Сауль Альварес
Место
США Лас-Вегас
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