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24 февраля • обновлено в 22:08
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Российского боксера Ковалева арестовали в США

5.8т
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Бывший российский чемпион полутяжелого веса Сергей Ковалев был задержан полицией в американской Калифорнии.

36-летний спортсмен, который в своем последнем бою уступил Саулю Альваресу, был остановлен около двух часов ночи по местному времени 24 февраля во время того, как находился за рулем. Тест показал, что Сергей находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает американский портал TMZ.

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Сергей Ковалев (справа)

Сергей Ковалев (справа)

"Крашер" был арестован и провел в полицейском участки около пяти часов. Боксера выпустили под подписку о невыезде половине восьмого утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ковалев обвиняется в избиении американки Джейми Фронтц. В отношении российского боксера открыто уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
боксер Сергей Ковалев
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кто бы и сомневался, за что скот рюский был арестован!
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3
1
Гоша Злой
Гоша Злой
Кацaп Кацaпыч, ты не представляешь что наши творят в Польше)
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1.88 Сделать ставку
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1.70 Сделать ставку
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1.91 Сделать ставку
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Победа Феликса Альяссима-Оже с форой в -3,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Раду Албот
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Кайл Эдмунд
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1.93 Сделать ставку
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Победа Маркоса Хирона с форой в -5,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Фрэнсис Тиафо
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Алекс Де Минаур
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Миомич Кечманович
Победа Алекса Де Минаура с форой в -1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
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Победа Томми Пола с форой в -3,0 гейма
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