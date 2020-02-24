Российского боксера Ковалева арестовали в США

Бывший российский чемпион полутяжелого веса Сергей Ковалев был задержан полицией в американской Калифорнии.

36-летний спортсмен, который в своем последнем бою уступил Саулю Альваресу, был остановлен около двух часов ночи по местному времени 24 февраля во время того, как находился за рулем. Тест показал, что Сергей находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает американский портал TMZ.

Сергей Ковалев (справа)

"Крашер" был арестован и провел в полицейском участки около пяти часов. Боксера выпустили под подписку о невыезде половине восьмого утра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Ковалев обвиняется в избиении американки Джейми Фронтц. В отношении российского боксера открыто уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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