Чемпион WBO в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) без шансов проиграл Саулю Канело Альваресу (53-1-2, 36 КО) в самом ожидаемом поединке года.

Бой в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand, ради которого 29-летний мексиканец поднялся сразу на два дивизиона, завершился в 11-м раунде серьезным нокаутом россиянина.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев.

Первые раунды прошли в своеобразной разведке, где оба боксеры, не вкладываясь, нащупывали свою дистанцию и ритм. Канело отдал центр ринга россиянину, спрятавшись за плотным двойным блоком и изредка "взрываясь" двойками.

Ковалев (черные трусы) - Альварес

В третьей трехминутке Альварес несколько раз быстрыми боковыми достал Сергея. Ковалев опасался выбрасывать акцентированный джеб, чтобы не пропустить ответку.

Российский боксер продолжал работать первым номером, но все его удары приходились в блок мексиканцу. Тактика Сауля выглядела предпочтительнее и не было понятно, за счет чего русский боксер собирается пробивать блок оппонента.

Ковалев (черные трусы) - Альварес

Начиная с экватора Канело постепенно стал вкладываться. Он спокойно подходил к Ковалеву. раскачивал корпус, убирал голову, и жесткими боковыми нащупывал лицо противника.

В действиях Крашера отсутствовала уверенность, не было фирменного правого джеба россиянина, который мог бы раскрыть защиту Сауля.

Ковалев (черные трусы) - Альварес

Чемпионские раунды прошли при доминировании представителя Мексики. Скорости возросли, но на зрелищности это никак не отразилось. Встреча более походила на шахматную партию, где тактика имела преимущество над зрелищностью.

Развязка наступила в предпоследнем раунде, когда Альварес левым боковым смог потрясти Ковалева, а правым отправил россиянина в глубокий нокаут.

Ковалев (черные трусы) - Альварес

Ковалев (черные трусы) - Альварес

Ковалев (черные трусы) - Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Челябинске Сергей Ковалев в своем последнем поединке едва не потерпел поражение от американца Энтони Ярда.

5 мая мексиканский чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль Канело Альварес (52-1-2, 35 КО) победил чемпиона IBF Дэниэля Джейкобса (35-3, 29 КО), объединив титулы.

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