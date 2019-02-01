Ковалев – Альварес: где смотреть чемпионский матч-реванш

Российский боксер полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев в субботу, 2 февраля, проведет матч-реванш с колумбийцем Элейдером Альваресом.

Поединок пройдет на арене Ford Center в американском Фриско, а на кону будет стоять чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Ориентировочное время начала боя – в 5:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 февраля.

Увидеть второе противостояние Ковалева и Альвареса можно будет в прямом эфире на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Сергей Ковалев в нокауте

Напомним, в первом поединке Альварес сенсационно нокаутировал российского соперника в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте боя Ковалев – Альварес пройдет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе, в котором определится следующий соперник Василия Ломаченко.

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