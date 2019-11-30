Кокляев - Емельяненко: весь бой на видео

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко победил в самом ожидаемом бою года в России против известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Боксерский поединок на турнире "Битва стихий" состоялся в Москве и завершился в первом раунде. Техника 38-летнего бойца оказалась в несколько раз лучше чем у огромного 40-летнего тяжелоатлета.

Уже в первом раунде Емельяненко ударами в голову потряс оппонента. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

Отметим, что в апреле Александр сорвал третий бой подряд, разбившись на велосипеде.

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