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1 декабря • обновлено в 06:25
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Кокляев - Емельяненко: весь бой на видео

Кокляев - Емельяненко: весь бой на видео
Встреча двух знаменитостей прошла в Москве
19.8т Читать материал на украинском

Знаменитый боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко победил в самом ожидаемом бою года в России против известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Боксерский поединок на турнире "Битва стихий" состоялся в Москве и завершился в первом раунде. Техника 38-летнего бойца оказалась в несколько раз лучше чем у огромного 40-летнего тяжелоатлета.

Уже в первом раунде Емельяненко ударами в голову потряс оппонента. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть полную запись встречи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

Отметим, что в апреле Александр сорвал третий бой подряд, разбившись на велосипеде.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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Танцор Диско
Танцор Диско
Фууу ! мешок с дерьмом !!!
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