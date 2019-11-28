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29 ноября • обновлено в 10:55
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Кокляев – Емельяненко: где смотреть самый ожидаемый бой года в России

8.8т
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В пятницу, 29 ноября, состоится турнир "Битва стихий", главным событием которого станет поединок бойца ММА Александра Емельяненко против известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Кокляев – Емельяненко: где смотреть самый ожидаемый бой года в России

4-х раундовый бой по правилам бокса пройдет в Москве, на ВТБ-арене и будет транслироваться на российском канале РЕН-ТВ. Начало в 21:40 по киевскому времени (в 22:40 мск).

На церемонии взвешивания Михаил Кокляев оказался на 20 кг тяжелее своего соперника показав на весах 134 кг. Вес Александра Емельяненко составил 113,5 кг. Победитель получит 1 миллион рублей, а проигравший - 500 тысяч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в одном из московских баров. Во время драки Емельяненко рассек бровь Кокляеву.

Отметим, что в апреле Александр сорвал третий бой подряд, разбившись на велосипеде.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
Тег
Новости России
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И где свидомые будут это смотреть????
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