Кличко вернули проигранные пояса: спортивные итоги 27 мая

Легендарному Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри, а дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась роскошной фигурой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 мая.

Кроме того, киевское "Динамо" обыграло "Олимпик", забив два гола за две минуты. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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