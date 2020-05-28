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28 мая • обновлено в 09:38
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Кличко вернули проигранные пояса: спортивные итоги 27 мая

1.8т
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Легендарному Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри, а дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась роскошной фигурой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 мая.

Кроме того, киевское "Динамо" обыграло "Олимпик", забив два гола за две минуты. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Владимиру Кличко вернули проигранные чемпионские пояса

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"Динамо" уверенно разобралось с "Олимпиком", забив два гола за две минуты

Стало известно, что будет с УПЛ, если у футболиста обнаружат COVID-19

Тренеры "Динамо" не смогут руководить командой в матчах УПЛ

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Усик станцевал под российский хит

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Усик Владимир Кличко Дарья Белодед
Тег
ФК Динамо Киев
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