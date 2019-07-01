Кличко сделал официальное заявление о карьере: спортивные итоги 30 июня

Легендарный Владимир Кличко сделал официальное заявление о возвращении в бокс, а Украина финишировала в тройке лучших на Европейских играх-2019.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости последнего дня июня.

Кроме того, украинского борца "задушили" в схватке на Евроиграх. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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