Кличко сделал официальное заявление о карьере: спортивные итоги 30 июня

Легендарный Владимир Кличко сделал официальное заявление о возвращении в бокс, а Украина финишировала в тройке лучших на Европейских играх-2019.
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Кроме того, украинского борца "задушили" в схватке на Евроиграх. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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