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Кличко сделал официальное заявление о карьере: спортивные итоги 30 июня

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Легендарный Владимир Кличко сделал официальное заявление о возвращении в бокс, а Украина финишировала в тройке лучших на Европейских играх-2019.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости последнего дня июня.

Кроме того, украинского борца "задушили" в схватке на Евроиграх. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Евробаскет-2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Евробаскет-2019Европейские игры 2019
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Владимир Кличко
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