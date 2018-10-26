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Кличко разъярился в прямом эфире: спортивные итоги 25 октября

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Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" добыли победы в очередных матчах Лиги Европы, а легендарный Владимир Кличко возмутился решением по Олимпиаде-2020. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 октября.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига ЕвропыЧП в метро Рима
Персона
Владимир Кличко
Объекты
ФК Динамо КиевФК Ворскла
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