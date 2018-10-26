Кличко разъярился в прямом эфире: спортивные итоги 25 октября

Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" добыли победы в очередных матчах Лиги Европы, а легендарный Владимир Кличко возмутился решением по Олимпиаде-2020. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 октября.
Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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