Кличко и Усик: СМИ сообщили о супершоу в Лондоне

Известный промоутер Эдди Хирн собирается организовать суперсобытие на британском стадионе "Уэмбли". В вечере бокса в Лондоне примут участие два украинских боксера – Владимир Кличко и Александр Усик.

Поединки наших спортсменов могут пройти 13 апреля. Изначально на эту дату был назначен бой непобежденного британца Энтони Джошуа, который должен был сражаться с победителем противостояния Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Однако боксеры не сумели определить сильнейшего: по итогам 12-раундовой встречи, согласно запискам судей, была зафиксирована ничья. Таким образом Джошуа пришлось срочно искать нового соперника, сообщает boxing-mma.com.

Владимир Кличко http://klitschko-brothers.com

Потенциальным кандидатом на бой против обидчика Кличко является Джаррелл Миллер, однако он не собирается выезжать за пределы США. Таким образом, забронированный на 13 апреля "Уэмбли" может принять других боксеров. Не исключено, что абсолютный чемпион мира Александр Усик и легендарный украинец Владимир Кличко, который решил вернуться в профессиональный бокс, вместе могут вызвать огромный ажиотаж в Британии.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный супертяж Владимир Кличко может вернуться на ринг и уже в апреле провести бой на лондонской арене "Уэмбли".

Авторитетный британский журналист Стив Банс анонсировал возвращение украинского боксера в профессиональный спорт.

Соперником нашего боксера может стать Диллиан Уайт, который в декабре прошлого года отправил в тяжелый нокаут Дерека Чисору.

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