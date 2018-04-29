"КГБ" сделает все, чтобы Гассиев побил Усика

Президент национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов уверен, что силовые структуры России не допустят поражения своего боксера, если финал WBSS Усик - Гассиев пройдет на территории РФ.

"После позора в бою Поветкин – Кличко, когда россиянин семь раз падал на глазах всего бомонда и руководства, россияне не могут допустить повторения. КГБ все сделает, чтобы Гассиев смог выиграть. Поэтому, считаю, это были бы неравноправные условия, должна быть нейтральная территория. Сейчас работают адвокаты американской К2, которые "собаку съели" в таких делах. Так что, думаю, останется Джидда, в конце июля", - рассказал изданию XSPORT Завьялов.

Как сообщал "Обозреватель", Александр Усик категорически отказался проводить финал WBSS с Муратом Гассиевым в России.