"Как в "Матрице": Ломаченко поразил своими способностями

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC, Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) даже на карантине продолжает готовиться к будущим поединкам.

У себя в Instagram 32-летний Ломаченко показал, как отжимается от пола с помощью колец.

"Василий Ломаченко в очередной раз поразил своими способностями", - говорится в подписи к ролику, который показан в замедленной сьемке. Пользователи в комментариях отметили сходство с голливудским триллером "Матрица".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес пригрозил Василию.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры даже уже назвали фаворита встречи.

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