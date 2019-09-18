Известный нокаутер забил соперника в чемпионском бою

Известный нокаутер Эмануэль Наваррете (28-1, 24 КО) эффектно защитил титул чемпиона мира во втором легчайшем весе по версии WBO.

На вечере бокса на T-Mobile Arena мексиканец забил представителя Филиппин Хуана Мигеля Элорде (28-1, 15 КО) по прозвищу "Босс".

Встреча завершилась победой 24-летнего Наваррете техническим нокаутом в четвертом раунде.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский боксер Решард Хикс (12-0-1, 6 КО) потерпел сенсационное поражение от представителя Казахстана Данияра Елеусинова (7-0, 3 КО).

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