Известный боксер-чемпион избил полицейских и попал в СИЗО - видеофакт

Бывший чемпион Франции в полутяжелом весе Кристоф Деттингер (18-4-1, 7 КО) был арестован в Париже после нападения на работников полиции.

кадр из видео

Инцидент произошел во время очередной протестной акции "желтых жилетов", вылившейся в беспорядки. Рукоприкладство боксера снял случайный очевидец.

На видео видно, как Деттингер нападает на полицейского на мосту, используя весь арсенал своей техники. Кроме того в сеть попали кадры, как француз бьет ногами упавшего спецназовца.

Кристов Деттингер (слева) boxrec.com

После резонанса в интернете Деттингер записал видео с извинениями, отметив, что "защищался", так как полиция якобы применила против него и жены слезоточивый газ. Затем он сдался правоохранителям и в данный момент находится в СИЗО.

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