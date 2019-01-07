МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Известный боксер-чемпион избил полицейских и попал в СИЗО - видеофакт

928Читать материал на украинском

Бывший чемпион Франции в полутяжелом весе Кристоф Деттингер (18-4-1, 7 КО) был арестован в Париже после нападения на работников полиции.

Известный боксер-чемпион избил полицейских и попал в СИЗО - видеофакт

кадр из видео

Инцидент произошел во время очередной протестной акции "желтых жилетов", вылившейся в беспорядки. Рукоприкладство боксера снял случайный очевидец.

На видео видно, как Деттингер нападает на полицейского на мосту, используя весь арсенал своей техники. Кроме того в сеть попали кадры, как француз бьет ногами упавшего спецназовца.

Кристов Деттингер (слева)

Кристов Деттингер (слева)

boxrec.com

После резонанса в интернете Деттингер записал видео с извинениями, отметив, что "защищался", так как полиция якобы применила против него и жены слезоточивый газ. Затем он сдался правоохранителям и в данный момент находится в СИЗО.

Новости
Известный американский боксер отправил соперника в кошмарный ''стоячий'' нокаут

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что

Читайте все новости по теме "Протесты во Франции" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты во Франции
Место
ФранцияПариж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги