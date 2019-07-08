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"Из ниоткуда": Кэмпбелл возмутился из-за Ломаченко

6.6тЧитать материал на украинском

Британец Люк Кэмпбелл раскритиковал решение Всемирного боксерского совета (WBC) назначить Василия Ломаченко претендентом на вакантный пояс по версии организации.

Наш соотечественник выйдет в ринг против Кэмпбелла 31 августа, а на кону, кроме титула WBC в легком весе, будут стоять пояса WBO и WBA, которые принадлежат Василию.

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"Из ниоткуда": Кэмпбелл возмутился из-за Ломаченко

Daily Mail

"Он никогда не был в рейтинге WBC. Затем его имя стало упоминаться в качестве того, с кем я буду бороться за титул. Они сделали его претендентом на титул из ниоткуда. У меня определенно более сложный путь к мировому титулу, но я не расстраиваюсь. Я хочу доказать, что я лучший. Для этого нужно бороться с лучшими. Все происходит по этой причине", – цитирует Кэмпбелла BBC Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный американский чемпион Майк Тайсон выразил восхищение Василием Ломаченко.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
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Георгиевич Святослав
Георгиевич Святослав
Не скули тряпка.
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