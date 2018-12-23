"Интер" опозорился с показом чемпионского боя украинского боксера — фотофакт

Телеканал "Интер" показал бой за титул чемпиона мира по версии WBO Oriental в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем в записи.

Перед поединком на официальном сайте телеканала в анонсе было указано, что встреча Беринчик — Кристобаль будет показана исключительно в прямом эфире.

Но на момент остановки боя в 7-м раунде, по "Интеру" шла трансляция первых раундов.

скриншот с сайта "Интера"

Как сообщал OBOZREVATEL, Беринчик (10-0, 7 КО) одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Кристобаля (15-3, 11 КО).

Отметим, что это не первый подобный скандал, в который попадает "Интер. В октябре телеканал показал в записи бой за звание чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобсом. На своем сайте телевизионщики обещали показать этот поединок в прямом эфире, но по факту, обманули болельщиков.