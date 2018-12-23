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"Интер" опозорился с показом чемпионского боя украинского боксера — фотофакт

3.3тЧитать материал на украинском

Телеканал "Интер" показал бой за титул чемпиона мира по версии WBO Oriental в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и Росеки Кристобалем в записи.

Перед поединком на официальном сайте телеканала в анонсе было указано, что встреча Беринчик — Кристобаль будет показана исключительно в прямом эфире.

Но на момент остановки боя в 7-м раунде, по "Интеру" шла трансляция первых раундов.

скриншот с сайта

скриншот с сайта "Интера"

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Как сообщал OBOZREVATEL, Беринчик (10-0, 7 КО) одержал эффектную победу нокаутом в поединке против Кристобаля (15-3, 11 КО).

Отметим, что это не первый подобный скандал, в который попадает "Интер. В октябре телеканал показал в записи бой за звание чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобсом. На своем сайте телевизионщики обещали показать этот поединок в прямом эфире, но по факту, обманули болельщиков.

Персона
Денис Беринчик
Место
УкраинаБровары
Тег
телеканал Интер
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