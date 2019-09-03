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3 сентября • обновлено в 13:02
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"Идет дележка": Ломаченко рассказал об отношении к россиянам

2.2т Читать материал на украинском

Украинский боксер, чемпион мира Василий Ломаченко ответил на вопрос о дружбе с российскими спортсменами. Он также назвал войну России и Украины "политической напряженной ситуацией".

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

"У меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались еще юниорами, кадетами, выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. От того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной... Я не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху, идет какая-то дележка, какая-то политика. Честно говоря, это не мое дело. Не хочу туда лезть и что-то комментировать", — сказал Ломаченко, чьи слова передает Русская служба ВВС.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Ломаченко сделал резкое заявление в Украине после победы над Люком Кэмпбеллом.

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Василий Ломаченко
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