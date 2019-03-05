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"Худший супертяж-чемпион": соперник Усика сделал неожиданное заявление

24.8тЧитать материал на украинском

Соперник украинского боксера Александра Усика Тони Белью высмеял чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета Дионтея Уайлдера. По мнению британца, американский боксер имеет всего лишь один козырь.

"Уайлдер — худший чемпион-супертяж в истории. Ну, с точки зрения техники, я не думаю, что кто-то когда-либо был хуже него. Да о чем говорить, если этот чувак не может нанести правильную комбинацию, он зажигает огни, только когда выбрасывает правую руку. Так или иначе, у него только один козырь. Да, это фантастический козырь, тут не поспоришь. Но он всего один. На топ-уровне это стало очевидным", - цитирует Белью VRinge.

Тони Белью - Александр Усик

Тони Белью - Александр Усик

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Усик усиливает два качества перед дебютом в супертяжах

При этом соперник Усика отметил, что считает лучшим боксером в мире своего соотечественника Энтони Джошуа.

"Физически, атлетически, во всём. Он быстрый, взрывной. Идеальный пример для подражания. Его путь из низов в короли просто поражает", - восхитился земляком Белью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Усик нокаутировал Тони Белью в поединке 10 ноября в Британии. После боя абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе принял решение перейти в супертяжи.

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Персоны
Александр УсикТони БельюДеонтей УайлдерЭнтони Джошуа
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