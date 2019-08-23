"Хотел принять душ": британскому боксеру устроили подставу в России

24 августа в Челябинске пройдет бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и британским боксером Энтони Ярдом.

Как сообщает ringside24.com, накануне боя британца постоянно преследуют неприятности. Так, например, накануне во время перелета в Россию у него потерялся багаж.

"Мы летели в Россию бизнес-классом, но, конечно, наш багаж пропал. К счастью, его нашли на следующий день. Однако нам пришлось идти в супермаркет, чтобы купить зубные щетки", - рассказал Ярд.

Энтони Ярд в Челябинске ringside24.com

Неудобства в бытовом плане на этом не закончились.

"Вечером очень хотел принять душ. Пошел в ванную, но там не было горячей воды. Мы сообщили об этом, и нам предложили поменять номер. В новом номере горячей воды тоже не было... Я стараюсь не думать об этом, но это немного подозрительно", - подытожил британский спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекерские конторы назвали фаворита чемпионского боя Ковалев - Ярд.

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