Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Хантер – Поветкин: назван фаворит боя

3.7т
Читать материал на украинском

Знаменитый российский супертяж Александр Поветкин не считается фаворитом поединка против американца Майкла Хантера.

Русский Витязь сразится с соперником из США в андеркарте боя-реванша Джошуа – Руис в субботу, 7 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ханетр – Поветкин. Ориентировочное начало – в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени.

Новости
"Забухиваться": Усик рассказал, что делает после боев

Хантер – Поветкин: назван фаворит боя

40-летний россиянин, который в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи, по мнению аналитиков, имеет чуть меньше шансов на победу. Ставки на Поветкина принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Хантера достигают уровня 1,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин вылетел из топ-рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), уступив там место Александру Усику.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персона
Александр Поветкин
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на пенсию Поветкину пора уже...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги