Хантер – Поветкин: назван фаворит боя

Знаменитый российский супертяж Александр Поветкин не считается фаворитом поединка против американца Майкла Хантера.

Русский Витязь сразится с соперником из США в андеркарте боя-реванша Джошуа – Руис в субботу, 7 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ханетр – Поветкин. Ориентировочное начало – в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени.

40-летний россиянин, который в минувшем поединке побил брата Тайсона Фьюри Хьюи, по мнению аналитиков, имеет чуть меньше шансов на победу. Ставки на Поветкина принимаются с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Хантера достигают уровня 1,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин вылетел из топ-рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), уступив там место Александру Усику.

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