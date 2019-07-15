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"Хабибку отрастил": Ломаченко озадачил внешним видом

7.8т Читать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко серьезно озадачил своих поклонников новым имиджем.

Боксер, который ведет подготовку к поединку 31 августа против британца Люка Кэмпбелла, решил отпустить бороду, что продемонстрировал на своей странице в социальной сети Instagram.

Фанаты Ломаченко сравнили его с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Кадр из видео

"Василий Нурмагомедов", "Запустил бороду, аж акцент горний появился", "Этот кавказец напоминает мне Василия Ломаченко", "На Хабиба похож", "Нормальная борода уже", "Ну, Лома реально на джигита стал похож. Под Хабиба стал косить?", "На хачика похож", "Шо за чечен?", "Хабибку отрастил", – пишут в комментариях любители бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко записал видео, в котором представил своим болельщикам родного "брата", и нарвался на стеб.

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Персоны
Василий Ломаченко Хабиб Нурмагомедов
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Лучше на груди профиль Сталина выбей!
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