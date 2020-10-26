Хабиб составил топ боксеров мира, выделив Усика

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что хотел бы увидеть боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сказал в комментарии Sky Sports, составив свой рейтинг лучших боксеров мира. Хабиб особо отметил технические навыки украинского супертяжа.

"На данный момент, думаю, это трое ребят: Александр Усик, Василий Ломаченко и Канело Альварес. И Тайсон Фьюри тоже. Четверо парней. Очень трудно решить, кто лучший. Я действительно хочу увидеть Усика против Фьюри. Это будет очень хороший бой. У Усика очень хорошие навыки и техника, у Тайсона Фьюри тоже. Усик не похож на других супертяжей, у него больше техники, у него очень хорошая работа ног, физическая подготовка, я действительно хочу посмотреть, как Усик будет смотреться против Фьюри", – сказал Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе. Соперником украинца станет британец Дерек Чисора.