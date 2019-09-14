Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву дуэль взглядов

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) провел дуэль взглядов с обладателем титула по версии IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

На торжественной церемонии, которая прошла в "MGM Grand Las Vegas"- гостинично-развлекательном комплексе в Лас-Вегасе, первым глаза ответ украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

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