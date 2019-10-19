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19 октября • обновлено в 11:08
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"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

1.6т Читать материал на украинском

Украинские любители бокса бурно отреагировали на поражение Александра Гвоздика в чемпионском бою против россиянина Артура Бетербиева.

Фанаты в комментариях удивлялись слабой физической подготовке харьковчанина, бездействию в ключевых моментах главного тренера Тедди Атласа, называли бой Гвоздика ужасом и с издевкой вспоминали любовь Гвоздика смотреть видео Анатолия Шария.

В августе во время прямого эфира Усик похвастался, что именно Гвоздик посоветовал ему ролики скандального блогера.

В июля Гвоздик шокировал украинцев, заявив, что что войну на Донбассе могла развязать и Украина, и русские ни на кого не нападали.

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

(с) tribuna.com

Новости
"Должен был кто-то уйти": Бетербиев поблагодарил Украину после победы над Гвоздиком

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Шмарий - это #зашквар.
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