"Надо больше Шария смотреть": в сети едко отреагировали на поражение Гвоздика

Украинские любители бокса бурно отреагировали на поражение Александра Гвоздика в чемпионском бою против россиянина Артура Бетербиева.

Фанаты в комментариях удивлялись слабой физической подготовке харьковчанина, бездействию в ключевых моментах главного тренера Тедди Атласа, называли бой Гвоздика ужасом и с издевкой вспоминали любовь Гвоздика смотреть видео Анатолия Шария.

В августе во время прямого эфира Усик похвастался, что именно Гвоздик посоветовал ему ролики скандального блогера.

В июля Гвоздик шокировал украинцев, заявив, что что войну на Донбассе могла развязать и Украина, и русские ни на кого не нападали.

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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