Гвоздик - Амар: видео чемпионского боя украинца

Украинец Александр Гвоздик завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. В Нью-Йорке (США) наш соотечественник единогласным решением судей одержал победу над французом Мехди Амаром.

Для 30-летнего уроженца Харькова этот бой стал 15-м на профессиональном ринге и первым титульным в карьере. Он прошел на легендарной арене Madison Square Garden.

Гвоздик довольно уверенно смотрелся на протяжении всего поединка. С самого начала Александр захватил центр ринга, доминируя в течение 12 раундов. В итоге судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику - 117:111, 116:112, 118:110.

"Обозреватель" предлагает насладиться видео боя Гвоздик - Амар, в котором наш полутяж вчистую перебоксировал оппонента, хотя и получил весьма достойное сопротивление.

Напомним, ранее появился крутой появился крутой промо-ролик к бою Усик - Гассиев. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится 11 мая.