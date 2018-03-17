Гвоздик - Амар: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца

Непобедимый украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) будет драться с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе. Их бой состоится в Нью-Йорке 17 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Амар. Ориентировочное время выхода боксеров в ринг - 5:00 утра в воскресенье, 18 марта.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ГВОЗДИК - АМАР

Украинские любители бокса смогут насладиться первым титульным боем нашего соотечественника в прямом эфире на ТВ. Поединок Гвоздика покажет телеканал "Интер".

Кроме того, следить за чемпионским боем украинца можно будет по спутнику на американском телегиганте ESPN.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ НА БОЙ

По мнению букмекеров, непобедимый украинский боксер является безоговорочным фаворитом предстоящего боя.

Коэффициенты на победу Гвоздика в большинстве мировых букмекерских контор колеблются от 1.01 до 1.02.

В свою очередь котировки на выигрыш француза варьируются от 12.5 до 26. Ничья оценивается показателем 34.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ

За день до боя в Нью-Йорке состоялась традиционная церемония взвешивания. Оба боксера сумели уложиться в весовые рамки полутяжелого дивизиона (79,4 кг).

Примечательно, что весы под Гвоздиком и Амаром показали одинаковые цифры. Бойцы завесили 78,9 кг.

ДУЭЛЬ ВЗГЛЯДОВ

На пресс-конференции боксеров за два дня до поединка также прошла традиционная дуэль взглядов.

Бойцы смотрели друг другу в глаза буквально несколько секунд. Гвоздик не стал испепелять соперника взглядом, довольно быстро повернувшись к папарацци и представителям СМИ.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Гвоздик :

"Посмотрел несколько поединков Амара – он весьма хорош. Вижу по его глазам, что он приехал драться за титул, он не собирается возвращаться домой ни с чем. Он сделает все ради победы. Ожидаю, что он даст хороший бой. Бой за чемпионский титул WBC? Давайте дождемся боя между Стивенсоном и Джеком, посмотрим. Мне хочется верить в то, что у WBC слова не расходятся с делом".

Мехди Амар :

"Очень рад драться в Нью-Йорке против настолько сильного соперника за престижный титул. Хочу показать отличный бокс, порадовать болельщиков хорошим поединком".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Всемирная боксерская ассоциация WBA сделает особенные пояса для Усика и Ломаченко.