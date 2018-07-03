Бой Усик - Гассиев вызвал ажиотаж в Москве

В ночь с 21 на 22 июля на арене спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве состоится финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Новости Александр Усик категорично высказался о финальном поединке WBSS против россиянина Гассиева

В первый день продажи билетов на бой было реализовано 7 000 тикетов. Вместимость центральной арены сооружения 35 000 зрителей.

Цены на билеты стартуют от 2 500 рублей (примерно 1040 гривен). Самый дорогой пропуск на поединок обойдется в 11 000 рублей (примерно 4 600 грн).

На кону пояса по версиям WBA, WBO, IBF, WBC и кубок Мохаммеда Али.

Напомним, первоначально бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но событие было отложено из-за травмы украинского боксера.

После долгих переговоров и ухищрений со стороны команды оппонента нашего боксера бой было решено провести в столице РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, независимо от исхода поединка стороны ждет реванш.