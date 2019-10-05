Головкин - Деревянченко: онлайн видео-трансляция чемпионского боя

Бывший чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) в воскресенье, 6 октября, проведет бой против знаменитого украинского боксера Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО).

Бой пройдет за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко. Начало в 08:30 по нур-султанскому времени (05:30 по киевскому).

Следить за ходом битвы можно будет с помощью трансляций доступных в этой новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко поставил на место Геннадия Головкина накануне чемпионского боя.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!