"Глушить в корпус": единственный боксер, победивший Ломаченко, дал совет Кэмпбеллу

Мексиканский боксер Орландо Салидо, который в 2014 году нанес единственное поражение в карьере Василия Ломаченко, дал совет его будущему сопернику Люку Кэмпбеллу.

"Чтобы побить Ломаченко, его нужно реально крепко прессовать. И глушить в корпус. Я думаю, что Ломаченко - хороший боксер, но не лучший pound for pound (вне зависимости от весовой категории - Ред.). Чтобы победить Василия, надо прессинговать его, навязать ему бой и бить по корпусу. Перебоксировать его не получится", - отметил Салидо, которого цитирует Sky Sports.

Василий Ломаченко skysports.com

Надо действовать жестко, заставить Ломаченко чувствовать себя на ринге некомфортно. Люк должен навязать свой бой, а не соглашаться на бой Ломаченко. Пробивать в область груди и не забывать об ударах по корпусу", - сказал Салидо.

Мексиканец также считает, что Василий просто завидует его успеху, когда вспоминает их очную встречу.

"Ломаченко говорит, что я фолил и бил его ниже пояса? Ой, пожалуйста! Во время боя он не жаловался - только после него. Отмазки. Мои воспоминания о том, как я его побил, смешаны: там и радость, и печаль. Это был мой прощальный бой в полулегком весе, где я выступал 16 лет и не имел проблем с весом, я был чемпионом WBO. Под ту встречу я сделал все, чтобы согнаться, буквально все, но на 58,1 кг вес остановился и не уходил ни в какую", - добавил Салидо.

Напомним, что поединок Ломаченко - Салидо в 2014 году завершился формальным поражением украинца решением судей. Салидо потерял чемпионский титул, поскольку не вложился в лимит веса на взвешивании.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне.

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