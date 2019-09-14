Где смотреть Тайсон Фьюри - Валлин: расписание трансляций

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) в ночь с 14 на 15 сентября сразится с 28-летний швед Отто Валлин (20-0, 13 КО).

Поединок пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и начнется ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

Посмотреть бой Цыганского короля можно будет на BT Sport Box Office - британском канале с оплатой за просмотр от BT Sport. Канал доступен в HD на BT TV, Sky, Virgin TV и в приложении BT Sport Box Office App.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий бой Фьюри провел 15 июня, победив немца Тома Шварца (25-1, 17 КО).

2 декабря 2018 года Фьюри провел поединок против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Бой на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) неожиданно завершился вничью. После множества неудачных переговоров о матче-реванше, стороны в мае наконец-то смогли договориться о повторной встрече.

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