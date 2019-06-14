Где смотреть онлайн Далакян — Таворнхам: расписание трансляций чемпионского боя

Украинский чемпион наилегчайшей весовой категории Артем Далакян в субботу, 15 июня, проведет защиту титула сильнейшего по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Наш боксер выйдет в ринг против представителя Таиланда Саравута Таворнхама, который провел 21 бой в профессиональной карьере. В его активе 20 побед, 15 из которых добыты нокаутом. Ориентировочное время начала боя – 22:00.
Артем Далакян (справа)
Union Boxing Promotion
Увидеть прямую трансляцию поединка можно будет в эфире телеканала XSPORT. Украинский вещатель покажет вечер бокса в Киеве в полном объеме, начиная с 18:00.
Отметим, что Далакян выиграл все свои 18 боев на профи-ринге. 13 поединков украинец завершил досрочно.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Александр Усик категорически отказался от поединка против россиянина Александра Поветкина, объяснив это политическими причинами.
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