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Где смотреть онлайн бой Фьюри — Шварц: расписание трансляции

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Британский супертяж Тайсон Фьюри в субботу, 15 июня, проведет свой 29-й бой на профессиональном ринге.

В американском Лас-Вегасе "Цыганский король" сразится с непобедимым немецким боксером Томом Шварцом. На кону поединка, который пройдет на арене MGM Grand, будет стоять пояс интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBО).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Шварц. Ориентировочное начало – в 5:30 утра воскресенья, 16 июня, по киевскому времени.

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Где смотреть онлайн бой Фьюри — Шварц: расписание трансляции

Показом шоу не заинтересовались телеканалы из России или Украины. Увидеть поединок можно будет в эфире американского телегиганта ESPN и британского вещателя BT Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри жестко раскритиковал своего соотечественника Энтони Джошуа за разгромное поражение от мексиканца Энди Руиса.

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Тема
WBO
Персона
Тайсон Фьюри
Место
СШАЛас-Вегас
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