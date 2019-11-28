Где смотреть онлайн бой Джошуа – Руис: по какому каналу реванш

Британский супертяж Энтони Джошуа проведет один из наиболее ожидаемых боев года.

В аравийском Эр-Рияде AJ сразится в матче-реванше с мексиканцем Энди Руисом-младшим.

Джошуа – Руис

КОГДА БОЙ ДЖОШУА – РУИС 2: ДАТА РЕВАНША

Поединок пройдет на 15 тысячном стадионе, который специально был возведен к поединку в субботу, 7 декабря.

ВО СКОЛЬКО БОЙ ДЖОШУА – РУИС 2: ВРЕМЯ РЕВАНША

Выход боксеров в ринг ожидается в 23:50 по киевскому времени (00:50 8 декабря по московскому времени).

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ ДЖОШУА – РУИС 2: ПО КАКОМУ КАНАЛУ

За поединком можно следить в прямой трансляции на российском Первом канале, который также покажет главный поединок андеркарта между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.

Кроме того, в прямом эфире реванш покажут британский вещатель Sky Sports и стримминговая платформа DAZN.

Отметим, что на кону поединка будут стоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

В первом поединке 1 июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Джошуа в 7-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ озвучили космические гонорары Энтони Джошуа и Энди Руиса за бой-реванш.

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