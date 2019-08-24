Где смотреть Ломаченко - Кэмпбелл: расписание трансляций

Украинский чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) 31 августа, в субботу, проведет бой против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

Ломаченко - Кэмпбелл

На кону - титулы, которыми владеет Василий , а также вакантный пояс по версии WBC.

Прямая трансляция поединка с О2 арены в Лондоне запланирована на украинском телеканале "Интер" и российском "Матч ТВ". Начало в 22:00.

Кроме того, весь вечер бокса покажет российский телеканал "Матч! Боец". Начало в 20:00.

Также показ запланирован на Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.

В андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и двоюродный брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри - британец Хьюи Фьюри. Букмекеры уже сделали прогноз на эту битву.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли гонорар Василия Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.

31-летний украинец считается явным фаворитом. Букмекеры уже опубликовали котировки на битву.

Напомним, что свой крайний боя Ломаченко провел в ночь на 13 апреля, успешно защитив свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

31-летний Кэмпбелл 15 марта победил мексиканца Адриана Янга в пятом раунде нокаутом.

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