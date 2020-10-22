Где смотреть бой Усик – Чисора: расписание трансляций

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) в субботу, 31 октября, проведет второй бой в супертяжелом весе.

33-летний уроженец Симферополя на арене в Лондоне сразится с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Посмотреть прямую трансляцию можно будет на спортивном стриминговом сервисе Dazn или SkySports.

В Украине поединок покажет видеосервис MEGOGO. Ориентировочное время начала – 23:00.

Напомним, что 13 октября прошлого года Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе.

В главном поединке вечера бокса в Чикаго наш соотечественник легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Отметим, что изначально противостояние между Усиком и Чисорой должно было состояться 23 мая на арене "O2" в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса оно было перенесено.

На счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.