Гассиев - Дортикос: букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев (25-0, 18 КО) является фаворитом в предстоящем бою против обладателя пояса WBA Super Юниера Дортикоса (22-0, 21 КО) во втором полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Оба тяжеловеса, которые до сих пор не знают поражений на профи-ринге, встретятся между собой 3 февраля в Сочи.

Коэффициент на победу 24-летнего Гассиева составляет 1.50, в то время как котировки букмекеров на триумф кубинца, которому 31 год, равны 2.40.

Стоит отметить, что согласно регламенту WBSS, ничья в этом поединке не предусмотрена.

Напомним, что в первом полуфинале встретятся украинский чемпион WBO Александр Усик и латыш Майрис Бриедис, владеющий поясом WBC. Двое непобедимых тяжеловесов будут драться 27 января в Риге.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Бриедис. Начало поединка в 23:00.