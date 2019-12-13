Гарантии Усика: знаменитый украинский кикбоксер выиграл дебютный бой в боксе

Титулованный украинский кикбоксер Артур Кишенко успешно дебютировал в профессиональном боксе, одолев по очкам малоизвестного колумбийца Бейби Беррокала в 6-раундовом рейтинговом поединке.

Как сообщает MMAboxing, бой проходил в Барселоне в рамках второго среднего веса и был частью боксерского шоу от известного промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

Эдди Хирн и Артур Кишенко worldboxingnews.net

Кишенко владел полным преимуществом, хотя в первой половине боя несколько раз пропустил удары от колумбийского левши. В четвертом раунде украинец смог отправить соперника в нокдаун, но не смог добить оппонента. Ситуацию несколько осложнило рассечение над глазом Артура, и он решил не форсировать события, а довести поединок до финального гонга. Вердикт судей был полностью в его пользу: 59-54, 59-54 и 59-53.

Kickboxing veteran Artur Kyshenko takes home a comfortable decision win in his boxing debut against Beibi Berrocal. pic.twitter.com/GQIJdpClsy — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) 12 Nollaig 2019

Новости Украинский кикбоксер за 30 секунд победил страшным нокаутом

33-летний Артур Кишенко – чемпион мира по кикбоксингу. Он проводил свой первый бой в профессиональной боксерской карьере. Накануне его дебюта Эдди Хирн заявил, что много слышал о силе украинца со слов Александра Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кикбоксер брутально забил соперника, победив нокаутом.

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